После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
10 августа 2025 10:05  [111] Более 220 кандидатов выдвинулись на выборы в Думу Нижнего Новгорода I созыва
08 августа 2025 18:15  [427] Глеб Никитин принял участие в заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО
08 августа 2025 12:16  [397] Евгений Люлин считает молодежный парламентаризм силой, меняющей жизнь к лучшему
08 августа 2025 09:55  [384] Подарки для впервые голосующих на выборах нижегородцев купят за 3 млн рублей
07 августа 2025 19:45  [448] Евгений Люлин призвал родителей говорить с детьми о схемах мошенников
07 августа 2025 18:09  [451] Волонтеры получили от депутатов ЗСНО надежное средство для перевозки гумпомощи
07 августа 2025 17:40  [568] Выборы в Думу Нижнего Новгорода 2025: как будут проходить и что важно знать
07 августа 2025 13:10  [310] Победителей интеллектуальной игры наградили в Штабе общественной поддержки "ЕР"
07 августа 2025 11:51  [336] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров приедет в Пермский край 8 августа
07 августа 2025 11:37  [415] Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по реализации проектов КРТ
Политика

Более 220 кандидатов выдвинулись на выборы в Думу Нижнего Новгорода I созыва

10 августа 2025 10:05  [111] Политика
Более 220 кандидатов выдвинулись на выборы в Думу Нижнего Новгорода I созыва

В Нижнем Новгороде завершилась процедура регистрации кандидатов на выборы депутатов городской Думы первого созыва. Как рассказали в Избиркоме, по итогам было официально зарегистрировано 227 кандидатов, представляющих различные политические партии.

Распределение зарегистрированных кандидатов по политическим силам выглядит следующим образом:

Партия "Единая Россия" выдвинула 39 кандидатов.

ЛДПР также представила 39 кандидатов.

"Партия пенсионеров за социальную справедливость" зарегистрировала 39 кандидатов.

КПРФ выдвинула 38 кандидатов.

Партия "Новые люди" представила 37 кандидатов.

Наконец, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" зарегистрировала 35 кандидатов.

Напомним, в Нижнем Новгороде состоятся выборы депутатов городской Думы первого созыва. Избирательные участки будут открыты три дня: 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно будет только очно, с использованием бумажного бюллетеня. Дистанционное голосование в этом году не предусмотрено.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума Избирком
Поделиться:
Новости по теме
07 августа 2025 17:40  [568] Выборы в Думу Нижнего Новгорода 2025: как будут проходить и что важно знать
25 июля 2025 14:18  [712] Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных