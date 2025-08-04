Более 220 кандидатов выдвинулись на выборы в Думу Нижнего Новгорода I созыва Политика

В Нижнем Новгороде завершилась процедура регистрации кандидатов на выборы депутатов городской Думы первого созыва. Как рассказали в Избиркоме, по итогам было официально зарегистрировано 227 кандидатов, представляющих различные политические партии.

Распределение зарегистрированных кандидатов по политическим силам выглядит следующим образом:

Партия "Единая Россия" выдвинула 39 кандидатов.

ЛДПР также представила 39 кандидатов.

"Партия пенсионеров за социальную справедливость" зарегистрировала 39 кандидатов.

КПРФ выдвинула 38 кандидатов.

Партия "Новые люди" представила 37 кандидатов.

Наконец, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" зарегистрировала 35 кандидатов.

Напомним, в Нижнем Новгороде состоятся выборы депутатов городской Думы первого созыва. Избирательные участки будут открыты три дня: 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно будет только очно, с использованием бумажного бюллетеня. Дистанционное голосование в этом году не предусмотрено.