На нижегородца завели четыре "административки" за лихачество на "Ниве" у ДК ГАЗ Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Автозаводском районе города сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который демонстрировал опасное поведение на дороге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранители выявили в интернете видеозапись, на которой автомобилист выполняет рискованные манёвры на автомобиле "Нива" на площади Киселёва возле ДК ГАЗ.

Госавтоинспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. На водителя составили четыре административных протокола:

- за управление автомобилем с неисправностями, которые могут угрожать безопасности на дороге (статья 12.5 КоАП РФ, части 1 и 3.1).

- за нарушение правил маневрирования (статья 12.14 КоАП РФ, часть 1).

- за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (статья 12.16 КоАП РФ, часть 2).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.