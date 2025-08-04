После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 августа 2025 10:49  [47] На нижегородца завели четыре "административки" за лихачество на "Ниве" у ДК ГАЗ
10 августа 2025 09:38  [116] Специалисты ПИМУ спасают чебоксарских подростков со страшными ожогами
10 августа 2025 09:05  [153] По факту трагической гибели ребёнка на Автозаводе возбудили уголовное дело
09 августа 2025 20:35  [394] 6-летнего мальчика насмерть придавило гаражом в Автозаводском районе
09 августа 2025 20:00  [405] Экскурсионный паровоз с туристами сошел с рельсов под Арзамасом
09 августа 2025 18:20  [295] Мошенники выманили у пенсионера из Дзержинска более миллиона рублей
09 августа 2025 15:00  [321] Житель Шахуньи с ножом угрожал дочери расправой
09 августа 2025 11:00  [404] Бастрыкину доложат об убийстве женщины в Дзержинске
08 августа 2025 18:00  [471] ФСБ изъяла 40 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Нижегородской области
08 августа 2025 17:55  [627] "Была позитивным человеком": знакомые — о зверски убитой женщине из Дзержинска
Происшествия

На нижегородца завели четыре "административки" за лихачество на "Ниве" у ДК ГАЗ

10 августа 2025 10:49  [47] Происшествия
На нижегородца завели четыре административки за лихачество на Ниве у ДК ГАЗ

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Автозаводском районе города сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который демонстрировал опасное поведение на дороге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранители выявили в интернете видеозапись, на которой автомобилист выполняет рискованные манёвры на автомобиле "Нива" на площади Киселёва возле ДК ГАЗ.

Госавтоинспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. На водителя составили четыре административных протокола:

- за управление автомобилем с неисправностями, которые могут угрожать безопасности на дороге (статья 12.5 КоАП РФ, части 1 и 3.1).

- за нарушение правил маневрирования (статья 12.14 КоАП РФ, часть 1).

- за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (статья 12.16 КоАП РФ, часть 2).

Как сообщалось ранее, 17 протоколов составили на 21-летнего водителя за гонки на Волжской набережной.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Госавтоинспекция Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных