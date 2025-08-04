План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Ограничения, вводимые утром 11 августа, сняты. Об этом сообщили в Росавиации в 08:00.

Напомним, что с пяти утра воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным Минобороны, утром 11 августа в регионе были уничтожены два украинских беспилотника.

Сообщалось также, что в результате отражения атаки БПЛА погиб человек.