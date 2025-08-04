Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Общество

План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

11 августа 2025 08:29  [116] Общество
План Ковер отменили в нижегородском аэропорту

Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Ограничения, вводимые утром 11 августа, сняты. Об этом сообщили в Росавиации в 08:00. 

Напомним, что с пяти утра воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. 

По данным Минобороны, утром 11 августа в регионе были уничтожены два украинских беспилотника. 

Сообщалось также, что в результате отражения атаки БПЛА погиб человек. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных