Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту из-за угрозы БПЛА

11 августа 2025 06:56  [176] Общество
План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 11 августа.

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 11 августа. 

О введенных ограничениях на прием и отправление рейсов в Росавиации проинформировали в 05:25. 

В профильном ведомстве уточнили, что ограничения временные и нужны для обеспечения безопасности полетов. 

Напомним, что прошлой ночью атаке БПЛА подверглись две нижегородские зоны. В результате погиб один человек, еще двое в больнице. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие. 

Теги:
Аэропорт беспилотники Росавиация
