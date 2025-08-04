План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту из-за угрозы БПЛА

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 11 августа.
О введенных ограничениях на прием и отправление рейсов в Росавиации проинформировали в 05:25.
В профильном ведомстве уточнили, что ограничения временные и нужны для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что прошлой ночью атаке БПЛА подверглись две нижегородские зоны. В результате погиб один человек, еще двое в больнице. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+