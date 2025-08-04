Пасмурная погода и дожди вернутся в Нижний Новгород Общество

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе ожидает переменчивая погода с дождями и даже грозой. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Понедельник, 11 августа, начнется с облачного неба, но с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от +19 до +23 градусов, ветер слабый — всего 1-2 м/с.

Во вторник, 12 августа, небольшой дождь будет идти практически весь. Столбики термометров покажут +19…+22 градусов, ветер усилится до 2-3 м/с.

Среда, 13 августа, продолжит дождливую тенденцию. Небольшой дождь сохранится в течение всего дня, но к вечеру прекратится. Температура понизится до +19…+21 градусов. Ветер останется на уровне 2-3 м/с.

В четверг, 14 августа, стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий. Утром и днем ожидается небольшой дождь, а во второй половине дня возможен дождь с грозой. Температура воздуха составит +18…+21 градусов, ветер усилится до 3 м/с.

В пятницу, 15 августа, осадки сохранятся в утренние и дневные часы, но к вечеру небо начнет проясняться. Температура останется на уровне +20…+22 градусов, ветер усилится до 4-5 м/с.

Суббота, 16 августа, начнется пасмурно, но днем погода улучшится и выглянет солнце. Однако к вечеру облака вновь затянут небо. Температура будет в пределах +20…+22 градусов, ветер умеренный — 3-4 м/с. В целом, неплохая погода для празднования (0+) Дня города.

Воскресенье, 17 августа, с утра и днем возможен небольшой дождь, но к вечеру ожидается прояснение. Температура понизится до +18…+20 градусов, ветер сохранится на уровне 3-4 м/с.

Нижегородцам стоит не забывать дома зонтики, дождь может настигнуть в любую минуту.

Ранее сообщалось, что метеорный поток Персеиды смогут наблюдать жители Нижегородской области в ночь с 12 на 13 августа.