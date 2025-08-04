Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Последние новости рубрики Происшествия
11 августа 2025 12:17  [118] Два ребенка пострадали в ДТП с четырьмя иномарками в Сормовском районе
11 августа 2025 11:40  [141] Женщина заживо сгорела в дачном доме в Спасском округе
11 августа 2025 11:18  [209] В Арзамасе врачи спасают пострадавших после удара беспилотников
11 августа 2025 10:00  [178] Директор нижегородской фирмы перевела почти миллион рублей аферистам
11 августа 2025 09:15  [193] Мошенниками опять создан фейковый телеграм-канал Глеба Никитина
11 августа 2025 08:33  [272] Прокуратура взяла на контроль инцидент с БПЛА в Арзамасском округе
11 августа 2025 08:24  [279] Два украинских беспилотника сбили в Нижегородской области
11 августа 2025 06:43  [1250] Атака БПЛА в Арзамасском округе: что сказал мэр Щелоков
11 августа 2025 06:36  [1245] Никитин: при атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия
10 августа 2025 15:24  [322] Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребёнка на Автозаводе
Происшествия

Два ребенка пострадали в ДТП с четырьмя иномарками в Сормовском районе

11 августа 2025 12:17
Два ребенка пострадали в ДТП с четырьмя иномарками в Сормовском районе

Фото: Александр Воложанин

На Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде утром 11 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, около восьми утра 51-летний водитель за рулем автомобиля "Тойота" не справился с управлением и врезался в "Ниссан", которым управляла 47-летняя женщина. От удара "Ниссан" отбросило на "Эксид", а тот, в свою очередь, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай", за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили три человека. Среди пострадавших также двое детей, ехавших в "Хендай" в качестве пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Водителя автомобиля "Эксид" госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние водители устроили более 30 ДТП в Нижнем Новгороде за полгода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дети ДТП Травма
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных