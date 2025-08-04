Два ребенка пострадали в ДТП с четырьмя иномарками в Сормовском районе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

На Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде утром 11 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, около восьми утра 51-летний водитель за рулем автомобиля "Тойота" не справился с управлением и врезался в "Ниссан", которым управляла 47-летняя женщина. От удара "Ниссан" отбросило на "Эксид", а тот, в свою очередь, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай", за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили три человека. Среди пострадавших также двое детей, ехавших в "Хендай" в качестве пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Водителя автомобиля "Эксид" госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние водители устроили более 30 ДТП в Нижнем Новгороде за полгода.