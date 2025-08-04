Стелу "Труженикам тыла" в Ленинском районе облагородили при содействии социального участкового Общество

В Ленинском районе Нижнего Новгорода облагородили стелу "Труженикам тыла", расположенную у здания районной администрации. Инициатором обновления памятного места выступили неравнодушные жители, обратившиеся в марте к социальному участковому Ольге Шишкиной с просьбой привести монумент в порядок.

"Сообщений от людей о необходимости привести в порядок памятник поступало много. Администрация района отреагировала на наши сигналы. Стелу привели в порядок: покрасили, посадили цветы в красивых клумбах. Важно, что успели к годовщине Великой Победы", — рассказала журналистам Ольга Шишкина.

Местная жительница Надежда добавила, что возле стелы проходят памятные митинги 9 мая и 22 июня с участием школьников, волонтёров и ветеранов.

"Этот памятник дорог многим. Он напоминает о людях, которые не щадили себя ради Победы. Хорошо, что его восстановили именно сейчас — к юбилейной дате. Район за последние годы вообще заметно преобразился: благоустроили парки "Дубки" и имени Маяковского", — сказала она.

Два подростка, живущих неподалеку, отметили, что раньше памятник был в запущенном состоянии.

"Сейчас всё восстановили, посадили цветы. Это важно — помнить тех, кто нас защищал. Если бы не наши деды и бабушки нас бы не было", — поделились ребята.

Монумент был установлен в 1985 году к 40-летию Победы и посвящён труженикам тыла — тем, кто в годы Великой Отечественной войны работал на заводах и обеспечивал фронт всем необходимым. Он состоит из трех частей: центральной красной пятиконечной звезды, скульптурных изображений тружеников и лозунга "Всё для фронта, всё для Победы". Эти слова стали девизом для тысяч горьковчан, трудившихся в тылу в годы войны.

На памятнике указано, что 36 тысяч жителей Ленинского района сражались на фронтах, а те, кто остался в тылу, трудились на предприятиях, внося свой вклад в Победу.

Напомним, проект "Социальный участковый" реализуется в Нижегородской области с марта 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. По его словам, социальный участковый призван стать для граждан своеобразным "навигатором" в решении жизненных вопросов, который выступает посредником между жителями и органами власти: помогает донести проблему до нужных инстанций и информирует граждан о доступных им мерах поддержки и возможностях.

"Мы знаем людей на своих территориях, понимаем их потребности. Когда человек может просто позвонить и рассказать о проблеме, это ускоряет процесс её решения", — рассказала Ольга Шишкина.

На сегодня проект охватывает такие города, как Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово.