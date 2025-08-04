После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2025 12:45  [73] Нижегородцы не увидят салюта на День города
11 августа 2025 12:30  [79] Стелу "Труженикам тыла" в Ленинском районе облагородили при содействии социального участкового
11 августа 2025 12:00  [135] Пасмурная погода и дожди вернутся в Нижний Новгород
11 августа 2025 11:50  [156] Нижегородцы получат новый сервис "жизненные ситуации" на Госуслугах
11 августа 2025 11:00  [190] Люлин поручил депутатам от Арзамасского округа помочь муниципалитету
11 августа 2025 10:20  [214] Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
11 августа 2025 08:29  [199] План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
11 августа 2025 06:56  [282] План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту из-за угрозы БПЛА
10 августа 2025 20:12  [276] Нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе наставников
10 августа 2025 16:54  [369] На месте кинотеатра "Россия" планируют возвести новый ЖК и детский ледовый центр
Общество

Стелу "Труженикам тыла" в Ленинском районе облагородили при содействии социального участкового

11 августа 2025 12:30  [79] Общество
Стелу Труженикам тыла в Ленинском районе облагородили при содействии социального участкового

В Ленинском районе Нижнего Новгорода облагородили стелу "Труженикам тыла", расположенную у здания районной администрации. Инициатором обновления памятного места выступили неравнодушные жители, обратившиеся в марте к социальному участковому Ольге Шишкиной с просьбой привести монумент в порядок.

"Сообщений от людей о необходимости привести в порядок памятник поступало много. Администрация района отреагировала на наши сигналы. Стелу привели в порядок: покрасили, посадили цветы в красивых клумбах. Важно, что успели к годовщине Великой Победы", — рассказала журналистам Ольга Шишкина.

Местная жительница Надежда добавила, что возле стелы проходят памятные митинги 9 мая и 22 июня с участием школьников, волонтёров и ветеранов.

"Этот памятник дорог многим. Он напоминает о людях, которые не щадили себя ради Победы. Хорошо, что его восстановили именно сейчас — к юбилейной дате. Район за последние годы вообще заметно преобразился: благоустроили парки "Дубки" и имени Маяковского", — сказала она.

Два подростка, живущих неподалеку, отметили, что раньше памятник был в запущенном состоянии.

"Сейчас всё восстановили, посадили цветы. Это важно — помнить тех, кто нас защищал. Если бы не наши деды и бабушки нас бы не было", — поделились ребята.

Монумент был установлен в 1985 году к 40-летию Победы и посвящён труженикам тыла — тем, кто в годы Великой Отечественной войны работал на заводах и обеспечивал фронт всем необходимым. Он состоит из трех частей: центральной красной пятиконечной звезды, скульптурных изображений тружеников и лозунга "Всё для фронта, всё для Победы". Эти слова стали девизом для тысяч горьковчан, трудившихся в тылу в годы войны.

На памятнике указано, что 36 тысяч жителей Ленинского района сражались на фронтах, а те, кто остался в тылу, трудились на предприятиях, внося свой вклад в Победу.

Напомним, проект "Социальный участковый" реализуется в Нижегородской области с марта 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. По его словам, социальный участковый призван стать для граждан своеобразным "навигатором" в решении жизненных вопросов, который выступает посредником между жителями и органами власти: помогает донести проблему до нужных инстанций и информирует граждан о доступных им мерах поддержки и возможностях.

"Мы знаем людей на своих территориях, понимаем их потребности. Когда человек может просто позвонить и рассказать о проблеме, это ускоряет процесс её решения", — рассказала Ольга Шишкина.

На сегодня проект охватывает такие города, как Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Памятники Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных