Участники проекта "Летний институт" НГЛУ прошли обучение в МГУ имени Н.П. Огарёва Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

25 молодых преподавателей и исследователей из 12 стран, ставшие участниками проекта "Летний институт" в Нижегородском государственном лингвистическом университете, прошли обучение в рамках практико-просветительского проекта "Научно-культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства" в Саранске.

Теплый прием гостям обеспечил партнер НГЛУ — Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва. Стажировочный модуль предварило торжественное пленарное заседание с участием управленческой команды вуза в составе проректора-руководителя аппарата университета Елены Шилиной, проректора по международной деятельности Дениса Филеткина, проректора по научной работе Анатолия Лысякова, проректора по цифровому развитию Константина Лещанкина, а также директоров и деканов профильных учебных подразделений, каждый из которых поделился приоритетными проектами, разработками и векторами развития стратегических политик МГУ им. Н.П. Огарёва.

Модератором площадки выступила помощник проректора по международной деятельности по международному образованию Ольга Сафонкина.

Молодые специалисты посетили смотровую площадку и выставочный зал МГУ им. Н.П. Огарёва, Центр М.М. Бахтина, Музейный комплекс — точку сохранения памятников истории, культурных традиций, формирования духовных ценностей, патриотического, эстетического и нравственного воспитания молодежи, спортивный комплекс "Огарев Арена".

"Это беспрецедентная возможность для наших зарубежных коллег погрузиться в воспитывающую среду одного из ведущих отечественных университетов и познакомиться с неповторимым региональным колоритом, пронизывающим каждый его уголок", — отметила координатор проекта "Летний институт" в НГЛУ, проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству Анна Горохова.

Кульминацией программы стали посещения мастер-классов по росписи матрешки и изготовлению мордовской куклы-мотанки — символического оберега, а также знакомство с Центром индийской культуры МГУ им. Н.П. Огарёва и участие в зажигательном кросскультурном шоу, подготовленном силами иностранных обучающихся.

"Визит в Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва был вдохновляющим. Университет предлагает образование на всех уровнях, а также возможность повышения квалификации в различных научных областях... За один день мы узнали много нового о мордовском этносе, познакомились с прекрасным городом Саранском и получили представление об устройстве его академической системы. Это ярчайший пример сочетания науки, искусства и традиций. Спасибо нашим замечательным организаторам за эту уникальную и драгоценную возможность!" — делится впечатлениями участница из Сербии Милица Боич.

Заключительная стажировочная площадка Летнего института "Социальные коммуникации для академического лидерства в региональном контуре" пройдет в стенах Княгининского университета, единственной образовательной организации регионального подчинения в Нижегородской области.