Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2025 17:35  [6] Участники проекта "Летний институт" НГЛУ прошли обучение в МГУ имени Н.П. Огарёва
11 августа 2025 17:09  [90] Каждый второй турист на заводы ОМК выбирает профориентационные экскурсии
11 августа 2025 16:50  [107] Нижегородцам назвали самые подешевевшие социально значимый продукты
11 августа 2025 16:49  [92] Учащиеся "НЕЙМАРК.ИТ-Академии" из России и Беларуси стали первыми постояльцами новых общежитий ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
11 августа 2025 16:20  [112] Эксперт Пожарская рассказала, к чему приведёт трансформация "Госуслуг"
11 августа 2025 16:13  [162] Трамвайные пути начали менять на Ошарской — фото
11 августа 2025 15:55  [146] Штрафы за проезд грузовиков по дамбам могут повысить в Нижегородской области
11 августа 2025 15:46  [132] Более 800 кг мясных консервов нижегородцы отправили в Курскую область
11 августа 2025 14:56  [129] Возраст вступления в партии предложили снизить до 16 лет
11 августа 2025 14:47  [184] Тина Канделаки восхитилась нижегородским парком "Швейцария"
Общество

Участники проекта "Летний институт" НГЛУ прошли обучение в МГУ имени Н.П. Огарёва

11 августа 2025 17:35  [6] Общество
Участники проекта Летний институт НГЛУ прошли обучение в МГУ имени Н.П. Огарёва

Фото: пресс-служба НГЛУ

25 молодых преподавателей и исследователей из 12 стран, ставшие участниками проекта "Летний институт" в Нижегородском государственном лингвистическом университете, прошли обучение в рамках практико-просветительского проекта "Научно-культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства" в Саранске.

Теплый прием гостям обеспечил партнер НГЛУ — Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва. Стажировочный модуль предварило торжественное пленарное заседание с участием управленческой команды вуза в составе проректора-руководителя аппарата университета Елены Шилиной, проректора по международной деятельности Дениса Филеткина, проректора по научной работе Анатолия Лысякова, проректора по цифровому развитию Константина Лещанкина, а также директоров и деканов профильных учебных подразделений, каждый из которых поделился приоритетными проектами, разработками и векторами развития стратегических политик МГУ им. Н.П. Огарёва.

Модератором площадки выступила помощник проректора по международной деятельности по международному образованию Ольга Сафонкина.

Молодые специалисты посетили смотровую площадку и выставочный зал МГУ им. Н.П. Огарёва, Центр М.М. Бахтина, Музейный комплекс — точку сохранения памятников истории, культурных традиций, формирования духовных ценностей, патриотического, эстетического и нравственного воспитания молодежи, спортивный комплекс "Огарев Арена".

"Это беспрецедентная возможность для наших зарубежных коллег погрузиться в воспитывающую среду одного из ведущих отечественных университетов и познакомиться с неповторимым региональным колоритом, пронизывающим каждый его уголок", — отметила координатор проекта "Летний институт" в НГЛУ, проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству Анна Горохова.

Кульминацией программы стали посещения мастер-классов по росписи матрешки и изготовлению мордовской куклы-мотанки — символического оберега, а также знакомство с Центром индийской культуры МГУ им. Н.П. Огарёва и участие в зажигательном кросскультурном шоу, подготовленном силами иностранных обучающихся.

"Визит в Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва был вдохновляющим. Университет предлагает образование на всех уровнях, а также возможность повышения квалификации в различных научных областях... За один день мы узнали много нового о мордовском этносе, познакомились с прекрасным городом Саранском и получили представление об устройстве его академической системы. Это ярчайший пример сочетания науки, искусства и традиций. Спасибо нашим замечательным организаторам за эту уникальную и драгоценную возможность!" — делится впечатлениями участница из Сербии Милица Боич.

Заключительная стажировочная площадка Летнего института "Социальные коммуникации для академического лидерства в региональном контуре" пройдет в стенах Княгининского университета, единственной образовательной организации регионального подчинения в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ Образование
Поделиться:
Новости по теме
08 августа 2025 17:41  [622] И.о. ректора НГЛУ Авралев — об изменении правил приема на платное обучение
06 августа 2025 15:39  [389] Участники проекта "Летний институт" на базе НГЛУ прошли стажировочные модули в Казани и Иннополисе
28 июля 2025 19:01  [483] В НГЛУ прошла церемония открытия международного проекта "Летний институт"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных