"Летний институт" - 2025 в НГЛУ: участники проекта посетили Княгинино

Фото: пресс-служба НГЛУ

В рамках проекта "Летний институт" состоялся визит молодых преподавателей-исследователей из 12 стран в Княгининский университет. Этот вуз стал одной из стажировочных площадок, где участники могли ознакомиться с новейшими практиками и подходами в области образования и науки.

"Партнеры Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова в рамках международного проекта "Летний институт для молодых преподавателей и исследователей" предоставляют участникам в ходе стажировки возможность участвовать в мастер-классах и практических занятиях, которые раскрывают особенности межрегионального и внутрирегионального сотрудничества. Важным аспектом обсуждения становятся вопросы, касающиеся научно-образовательного, культурного и экономического развития регионов, что особенно актуально для стран с развивающимися системами образования", - отметил исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев.

Мероприятия стажировочной площадки Княгининского университета "Социальные коммуникации для академического лидерства в региональном контуре" были посвящены обмену опытом и идеями для интеграции образовательных и научных практик в региональном контексте.

Как отметила координатор "Летнего института", проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ Анна Горохова, такие профессиональные коммуникации становятся основой для обсуждения возможного будущего партнерского взаимодействия между российскими университетами и университетами из стран-участниц проекта.

"Участники стажировки были впечатлены практико-ориентированной моделью образования Княгининского университета, которая направлена на развитие сельских территорий Нижегородской области. Это вызвало живой интерес у зарубежных коллег, которые увидели в этом потенциал для внедрения аналогичных инициатив в своих странах", - отметила Анна Михайловна.

Ректор Княгининского университета Анатолий Шамин познакомил иностранных специалистов с прорывными практиками вуза, а также провел экскурсию по его современным научно-образовательным пространствам. Особое внимание было уделено проектной деятельности, а также внедрению современных технологий, таких как VR и IT, в образовательный процесс.

"Наши гости смогли ознакомиться с робототехникой и другими передовыми направлениями, которые активно развиваются в Княгининском университете. Это не только расширило их представление о возможностях применения технологий в образовании, но и вдохновило на новые идеи для собственных проектов", - уверен Анатолий Евгеньевич.

Участникам проекта особенно запомнился тест-драйв современной сельскохозяйственной техники, которая является важным элементом научно-образовательной инфраструктуры университета.

"Княгининский университет, как точка притяжения для различных категорий населения региона, стал примером того, как высшее образование может служить драйвером для развития территорий", - подчеркнула преподаватель-стажер кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета Елизавета Тимошенко.

Все участники отметили, что унесли с собой из Княгининского университета не только новые знания и навыки, но и вдохновение для дальнейшей работы в своих странах и реализации новых инновационных проектов.