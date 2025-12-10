Нижегородские депутаты не поддержали изменение правил благоустройства Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Думская комиссия по городскому хозяйству не поддержала предложенные нижегородской мэрией изменения в правила благоустройства. Решение принято на заседании 9 декабря, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Одним из ключевых пунктов проекта было введение обязательного согласования с МКУ "Горкомэкологии" проектов восстановления газонов и цветников после проведения земляных работ. Сейчас, по словам представителей мэрии, отсутствуют четкие требования к качеству восстановления, что затрудняет приемку выполненных работ.

Проектом предлагалось обязать подрядчиков заранее разрабатывать и утверждать проект восстановления зеленых зон, а также включить его в перечень документов, необходимых для получения ордера на проведение работ. Кроме того, планировалось ввести контроль за соответствием проведенных восстановительных мероприятий утвержденному проекту.

Данная инициатива вызвала сомнения у депутатов. В частности, Жанна Скворцова отметила, что это приведет к дополнительным расходам и затянет сроки работ. Она также выразила сомнение в том, что "Горкомэкология" справится с резко возросшим объемом согласований.

С ней согласился депутат Дмитрий Сивохин, возглавляющий АО "ОКО". Он подчеркнул, что только по их плану в городе предстоит 2,5 тысячи раскопок. "Мы вас завалим в буквальном смысле. А потом будем жаловаться, что вы не согласовываете, а в городе повсюду дыры", - сказал он.

Депутат Николай Сатаев считает, что предложение "всех загонит в тупик". "У нас разве есть проектные организации, которые будут делать проекты на газоны или цветники. Муниципальные предприятия, департамент?", - поинтересовался он.

В свою очередь замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов отметил, что есть "Горкомэкология", которая специализируется на проектах компенсационного озеленения "и для них не составит труда". Но Сатаев засомневался, что учреждение справится с таким объемом.

Председатель комиссии Павел Пашинин предложил представить образец проекта восстановления газона для более предметного обсуждения.

Однако за принятие документа в первом чтении проголосовало меньшинство. В результате вопрос пока не будет вынесен на рассмотрение городской думы.

Ранее сообщалось, что мэрия также предлагает запретить уборку и вывоз опавшей листвы в городских лесах и на участках с зелеными насаждениями.