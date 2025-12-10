Настоящая морозная зима идет в Нижний Новгород

Фото:
В Нижний Новгород наконец приходит зима с устойчивыми морозами. По данным синоптиков сервиса "Яндекс Погода", в ближайшие дни температура воздуха начнет резко снижаться, и уже к выходным в регионе установится стабильный минус.
В течение недели погода будет неустойчивой — температура будет колебаться, но к воскресенью, 14 декабря, станет значительно холоднее. Ожидается до -10 градусов.
В начале следующей недели морозы усилятся. В понедельник, 16 декабря, столбики термометров опустятся до -16 градусов.
Наиболее суровая погода ожидается в среду, 17 декабря. Утром температура достигнет -17, а к вечеру установится на уровне -15 градусов.
Холод сохранится и в четверг, 18 декабря. К вечеру вновь ожидается около -16 градусов. А утром в пятницу, 19 декабря, температура опустится до -18 градусов, после чего начнется небольшое потепление.
На фоне понижения температуры ожидаются и продолжительные осадки. Снегопад, начавшийся сегодняшним утром, продлится в течение всей недели с короткими перерывами.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря накроет Нижний Новгород 13 декабря.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+