Настоящая морозная зима идет в Нижний Новгород

Фото: Кира Мишина

В Нижний Новгород наконец приходит зима с устойчивыми морозами. По данным синоптиков сервиса "Яндекс Погода", в ближайшие дни температура воздуха начнет резко снижаться, и уже к выходным в регионе установится стабильный минус.

В течение недели погода будет неустойчивой — температура будет колебаться, но к воскресенью, 14 декабря, станет значительно холоднее. Ожидается до -10 градусов.

В начале следующей недели морозы усилятся. В понедельник, 16 декабря, столбики термометров опустятся до -16 градусов.

Наиболее суровая погода ожидается в среду, 17 декабря. Утром температура достигнет -17, а к вечеру установится на уровне -15 градусов.

Холод сохранится и в четверг, 18 декабря. К вечеру вновь ожидается около -16 градусов. А утром в пятницу, 19 декабря, температура опустится до -18 градусов, после чего начнется небольшое потепление.

На фоне понижения температуры ожидаются и продолжительные осадки. Снегопад, начавшийся сегодняшним утром, продлится в течение всей недели с короткими перерывами.

