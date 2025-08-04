Столкновении мотоцикла и трактора закончилось смертью нижегородца Происшествия

Вечером 12 августа в Нижнем Новгороде произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Инцидент случился около 16:40 на улице Яблоневой, в районе дома №12А.

По данным региональной Госавтоинспекции, 32-летний управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительских прав. Вместе с ним на мотоцикле находился 23-летний пассажир, который не был обеспечен мотошлемом.

Во время движения мотоциклист врезался в стоявший на обочине трактор.

В результате столкновения пассажир мотоцикла скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

