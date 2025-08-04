Столкновении мотоцикла и трактора закончилось смертью нижегородца

Вечером 12 августа в Нижнем Новгороде произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Инцидент случился около 16:40 на улице Яблоневой, в районе дома №12А.
По данным региональной Госавтоинспекции, 32-летний управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительских прав. Вместе с ним на мотоцикле находился 23-летний пассажир, который не был обеспечен мотошлемом.
Во время движения мотоциклист врезался в стоявший на обочине трактор.
В результате столкновения пассажир мотоцикла скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что девушка погибла, влетев в грузовик на автомобиле в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+