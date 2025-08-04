После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Столкновении мотоцикла и трактора закончилось смертью нижегородца

Столкновении мотоцикла и трактора закончилось смертью нижегородца

Вечером 12 августа в Нижнем Новгороде произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Инцидент случился около 16:40 на улице Яблоневой, в районе дома №12А.

По данным региональной Госавтоинспекции, 32-летний управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительских прав. Вместе с ним на мотоцикле находился 23-летний пассажир, который не был обеспечен мотошлемом.

Во время движения мотоциклист врезался в стоявший на обочине трактор.

В результате столкновения пассажир мотоцикла скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что девушка погибла, влетев в грузовик на автомобиле в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Алкоголь ДТП Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных