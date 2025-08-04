Потерявший мать в ДТП юный нижегородец получил миллионную компенсацию

Судебные приставы помогли взыскать с виновника смертельной аварии компенсацию в пользу 9-летнего мальчика, оставшегося без матери. Нижегородцу пришлось выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей за причиненный моральный вред, сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области.
Кроме того, он теперь обязан ежемесячно перечислять ребенку почти 19 тысяч рублей до его совершеннолетия, а если мальчик продолжит учебу очно, то до 23 лет.
25-летний водитель был признан судом виновным в ДТП, в результате которого погибла женщина. Решением суда он должен не только выплатить крупную компенсацию, но и регулярно поддерживать ребенка, потерявшего кормильца.
Исполнительные документы поступили в Автозаводское районное отделение судебных приставов № 1 в Нижнем Новгороде. Сотрудник службы возбудил два исполнительных производства и уведомил об этом должника. Однако мужчина проигнорировал требование суда и не стал добровольно оплачивать долг.
Тогда пристав направил постановление в банки, где у мужчины были счета. В результате с его счетов списали всю сумму компенсации, а также 84 тысячи рублей исполнительского сбора. Таким образом, первое производство было завершено, деньги поступили в полном объеме.
Производство по ежемесячным выплатам остается открытым. Судебный пристав продолжает следить за тем, чтобы мужчина исправно перечислял деньги в пользу ребенка, потерявшего мать.
Ранее сообщалось, что нижегородец погасил долги 750 тысяч рублей, заключив контракт с Минобороны.
