Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 августа 2025 11:52  [38] Девять пожаров ликвидировали в Нижегородской области за сутки
12 августа 2025 11:34  [104] Потерявший мать в ДТП юный нижегородец получил миллионную компенсацию
12 августа 2025 10:13  [146] Два нижегородца попались на фиктивной прописке мигрантов
12 августа 2025 09:45  [163] Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели нижегородского подростка в ДТП
12 августа 2025 09:20  [172] Очередной дипфейк с Глебом Никитиным распространяют мошенники
12 августа 2025 09:00  [168] Мужчину в Городецком районе осудят за жестокое убийство знакомой
12 августа 2025 08:00  [187] Ветеринар умер на рабочем месте в Ковернинском округе
11 августа 2025 18:40  [329] Директора нижегородской компании судят за падение ветки на ребенка в парке
11 августа 2025 15:33  [395] Пешеход угодил под травмай в Нижнем Новгороде
11 августа 2025 14:10  [507] Депутат ЗСНО Упирвицкий назвал атаку дронов на Арзамас варварством
Происшествия

Потерявший мать в ДТП юный нижегородец получил миллионную компенсацию

12 августа 2025 11:34  [104] Происшествия
Потерявший мать в ДТП юный нижегородец получил миллионную компенсацию

Судебные приставы помогли взыскать с виновника смертельной аварии компенсацию в пользу 9-летнего мальчика, оставшегося без матери. Нижегородцу пришлось выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей за причиненный моральный вред, сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области.

Кроме того, он теперь обязан ежемесячно перечислять ребенку почти 19 тысяч рублей до его совершеннолетия, а если мальчик продолжит учебу очно, то до 23 лет.

25-летний водитель был признан судом виновным в ДТП, в результате которого погибла женщина. Решением суда он должен не только выплатить крупную компенсацию, но и регулярно поддерживать ребенка, потерявшего кормильца.

Исполнительные документы поступили в Автозаводское районное отделение судебных приставов № 1 в Нижнем Новгороде. Сотрудник службы возбудил два исполнительных производства и уведомил об этом должника. Однако мужчина проигнорировал требование суда и не стал добровольно оплачивать долг.

Тогда пристав направил постановление в банки, где у мужчины были счета. В результате с его счетов списали всю сумму компенсации, а также 84 тысячи рублей исполнительского сбора. Таким образом, первое производство было завершено, деньги поступили в полном объеме.

Производство по ежемесячным выплатам остается открытым. Судебный пристав продолжает следить за тем, чтобы мужчина исправно перечислял деньги в пользу ребенка, потерявшего мать.

Ранее сообщалось, что нижегородец погасил долги 750 тысяч рублей, заключив контракт с Минобороны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДТП ФССП
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2025 19:30  [717] Экс-курсант погасил миллионный долг вузу после встречи с приставами в Кстове
18 июля 2025 19:00  [842] "Шкоду", "Ниссан" и "Ладу" забрали приставы у нижегородцев в счет долга
17 июля 2025 10:23  [828] Житель Выксы погасил 5 млн рублей долга после вмешательства приставов
14 июля 2025 14:17  [780] Ножи и и алкоголь пытались пронести на судебное заседание в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных