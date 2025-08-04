Прокуратура помогла вернуть 350 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области Происшествия

Предприниматель вернул в бюджет 350 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения Советского района г. Нижний Новгород" предоставило субсидию самозанятому гражданину на развитие индивидуального предпринимательства.

Однако в дальнейшем получатель нарушил условия заключенного социального контракта. Он не предоставил отчет о целевом расходовании полученных средств. В связи с этим в 2023 году контракт был расторгнут.

Несмотря на требование органа социальной защиты, мужчина добровольно не вернул полученную выплату. В результате прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании средств.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время все 350 тысяч рублей поступили в региональный бюджет.

Ранее сообщалось, что 26-летний мужчина потратил деньги соцконтракта на ставки в букмекерской конторе в Нижнем Новгороде.