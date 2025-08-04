Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 августа 2025 16:55  [7] "Хавал" протаранил "Киа Рио" на Комсомольской: водитель легковушки в больнице
13 августа 2025 16:00  [130] Прокуратура помогла вернуть 350 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области
13 августа 2025 15:00  [170] Мошенники выманили у нижегородцев более 71 миллиона рублей за неделю
13 августа 2025 14:15  [193] Наезд на восьмилетнюю девочку в Заволжье закончился уголовным делом
13 августа 2025 13:53  [246] Житель Московского района подозревается в убийстве супруги
13 августа 2025 12:06  [263] СК выясняет обстоятельства гибели женщины при пожаре в Спасском районе
13 августа 2025 11:24  [353] Две фуры и две легковушки столкнулись около Кстова: один человек погиб
13 августа 2025 10:47  [325] Троих мужчин задержали за попытку похитить нефть из трубопровода в Лыскове
13 августа 2025 10:03  [485] Столкновении мотоцикла и трактора закончилось смертью нижегородца
13 августа 2025 09:30  [384] Мэр Арзамаса прокомментировал гибель рабочего в результате атаки БПЛА
Происшествия

Прокуратура помогла вернуть 350 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области

13 августа 2025 16:00  [130] Происшествия
Прокуратура помогла вернуть 350 тысяч рублей в бюджет Нижнего Новгорода

Предприниматель вернул в бюджет 350 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения Советского района г. Нижний Новгород" предоставило субсидию самозанятому гражданину на развитие индивидуального предпринимательства.

Однако в дальнейшем получатель нарушил условия заключенного социального контракта. Он не предоставил отчет о целевом расходовании полученных средств. В связи с этим в 2023 году контракт был расторгнут.

Несмотря на требование органа социальной защиты, мужчина добровольно не вернул полученную выплату. В результате прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании средств.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время все 350 тысяч рублей поступили в региональный бюджет.

Ранее сообщалось, что 26-летний мужчина потратил деньги соцконтракта на ставки в букмекерской конторе в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Прокуратура Социальные выплаты
Поделиться:
Новости по теме
11 августа 2025 08:33  [529] Прокуратура взяла на контроль инцидент с БПЛА в Арзамасском округе
05 августа 2025 17:21  [509] 14-летний нижегородец получил 500 тысяч рублей за травму на батуте
21 июля 2025 18:40  [695] Прокурор через суд вернул нижегородскому пенсионеру украденные 2 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных