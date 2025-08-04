Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Происшествия

"Хавал" протаранил "Киа Рио" на Комсомольской: водитель легковушки в больнице

13 августа 2025 16:55
Хавал протаранил Киа Рио на Комсомольской: водитель легковушки в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В ночь на 13 августа на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух автомобилей — китайского кроссовера Haval и корейского легкового авто Kia Rio. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель Haval, личность которого пока не установлена, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Kia.

В результате ДТП пострадал водитель "корейца" — мужчина 2001 года рождения. Его доставили в больницу № 13 для оказания медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых авто в Кстовском округе.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых авто в Кстовском округе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных