Нижегородка отдала лженалоговой почти полмиллиона рублей

24-летняя жительница Канавинского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных аферистов и отдала им почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По имеющимся данным, девушке позвонили неизвестные и представились сотрудниками налоговой. Они сообщили, что с ее счетом якобы происходят подозрительные операции, и кто-то пытается получить доступ к деньгам.
Чтобы "спасти" средства, злоумышленники убедили ее взять кредит в банке на 142 595 рублей. Затем она заняла у знакомых еще 300 тысяч и по указанию собеседников перевела всю сумму на так называемый безопасный счет.
Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей.
В полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.
Ранее сообщалось, что более 71 миллиона рублей отдали жители Нижегородской области мошенникам за неделю.
