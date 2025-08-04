Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Нижегородка отдала лженалоговой почти полмиллиона рублей

Нижегородка отдала лженалоговой почти полмиллиона рублей

24-летняя жительница Канавинского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных аферистов и отдала им почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющимся данным, девушке позвонили неизвестные и представились сотрудниками налоговой. Они сообщили, что с ее счетом якобы происходят подозрительные операции, и кто-то пытается получить доступ к деньгам.

Чтобы "спасти" средства, злоумышленники убедили ее взять кредит в банке на 142 595 рублей. Затем она заняла у знакомых еще 300 тысяч и по указанию собеседников перевела всю сумму на так называемый безопасный счет.

Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей.

В полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что более 71 миллиона рублей отдали жители Нижегородской области мошенникам за неделю.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных