Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Пятеро сотрудников коммерческой фирмы попались на мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

В поле зрения попали директор компании, его зам, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главбух. Все они стали фигурантами уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2020-2025 годах между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены контракты на изготовление продукции в рамках оборонного заказа. Поставщик получил деньги, в т.ч. на выплату зарплат сотрудникам. Для хищения бюджетных средств предприниматели фиктивно "взяли на работу" своих знакомых, которые не трудились, но исправно получали деньги. Впоследствии они делили "прибыль" между собой. В общей сложности ими похищено более 250 млн рублей.

Суд поместил всех пятерых под домашний арест. А следователи устанавливают иных участников преступной схемы.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении экс-сотрудника нижегородского ГУАД, попавшегося на взятках в 800 тысяч рублей, передано в суд.