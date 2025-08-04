После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 августа 2025 15:30  [98] Более 50 человек погибли на нижегородских водоемах в 2025 году
07 августа 2025 15:06  [127] Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области
07 августа 2025 14:46  [141] Экс-сотрудник нижегородского ГУАД пойдет под суд за взятки
07 августа 2025 14:43  [121] 103 человека погибли на пожарах в Нижегородской области с начала года
07 августа 2025 12:58  [156] Суд перенес слушание дела экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода Кондрашова
07 августа 2025 12:29  [174] Пьяный романтик из Первомайска угнал скорую ради свидания мечты
07 августа 2025 12:13  [157] Мошенник выманил у нижегородца почти 1 млн рублей, заставив ехать в Москву
07 августа 2025 11:10  [209] Нижегородца осудили на 9 лет за участие в вооруженном украинском формировании
07 августа 2025 10:16  [246] Старейший нижегородский педиатр Владимир Бордей умер в 87 лет
07 августа 2025 09:12  [243] Нижегородец запустил фейерверк в алкомаркете после ссоры с продавцами
Происшествия

Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области

07 августа 2025 15:06  [127] Происшествия
Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Пятеро сотрудников коммерческой фирмы попались на мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

В поле зрения попали директор компании, его зам, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главбух. Все они стали фигурантами уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2020-2025 годах между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены контракты на изготовление продукции в рамках оборонного заказа. Поставщик получил деньги, в т.ч. на выплату зарплат сотрудникам. Для хищения бюджетных средств предприниматели фиктивно "взяли на работу" своих знакомых, которые не трудились, но исправно получали деньги. Впоследствии они делили "прибыль" между собой. В общей сложности ими похищено более 250 млн рублей.

Суд поместил всех пятерых под домашний арест. А следователи устанавливают иных участников преступной схемы.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении экс-сотрудника нижегородского ГУАД, попавшегося на взятках в 800 тысяч рублей, передано в суд.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Оборонная промышленность Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2024 13:48  [1330] Замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку
18 июня 2024 15:32  [1021] Сотрудники нижегородского предприятия подозреваются в крупной краже комплектующих
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных