Тестирование троллейбуса "Синара" продлили в Нижнем Новгороде

Тестовая эксплуатация троллейбуса нового поколения "Синара" в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.
С 20 мая инновационный троллейбус с увеличенным автономным ходом уже перевёз более 28,5 тысячи пассажиров. Только за два месяца работы на маршруте №1 "Метро "Стрелка" — платформа "Чаадаево" (с 12 июня по 12 августа) услугами "Синары" воспользовались свыше 8 300 человек.
Новая модель отличается просторным салоном, рассчитанным на 85–100 пассажиров, высоким потолком и панорамными окнами. Для удобства передвижения предусмотрена независимая подвеска и низкопольная конструкция, что особенно важно для маломобильных граждан.
Кроме того, троллейбус оборудован современной климатической системой, USB-розетками и системой бесконтактной оплаты проезда.
До конца лета "Синара" продолжит курсировать по маршруту №1, чтобы специалисты могли оценить её эксплуатационные характеристики в реальных условиях.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершились тестовые испытания троллейбуса с автономным ходом "Адмирал".
