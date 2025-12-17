Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания

Гострудинспекция в Нижегородской области выявила серьезные нарушения в сфере оплаты труда в нижегородской IT-компании ООО "АДЕПТ". Поводом для проверки стали обращения сотрудников, которые пожаловались на задержки заработной платы, сообщили в надзорном органе.
После проверки инспекторы подтвердили наличие задолженности. Руководству компании направили официальное предупреждение о недопустимости подобных нарушений и потребовали погасить долги.
Кроме того, информация о нарушениях была передана в прокуратуру Нижегородской области. В отношении компании возбудили административное дело по статье 5.27 КоАП РФ. В результате "АДЕПТ" был оштрафован.
После вмешательства надзорных органов компания начала погашать долги. С августа по декабрь 2025 года сотрудникам выплатили более 47 млн рублей.
Однако полностью проблему решить пока не удалось. По данным на 10 декабря 2025 года, задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь всё ещё превышает 34 млн рублей. В компании сейчас работают 199 человек.
Как сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, предприятие продолжает выплаты по мере поступления средств на расчетный счет.
Ранее сообщалось, что более 83 млн рублей долга по зарплате погасило ООО "Нижегородавтодор".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+