Происшествия

Нижегородского экс-полицейского осудят за махинации с протезами

17 декабря 2025 10:10 Происшествия
Нижегородского экс-полицейского осудят за махинации с протезами

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего нижегородским филиалом АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие", экс-главы УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина.

Как сообщили в региональной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд. 

Владислава Пронина задержали в ноябре 2024 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется мастер участка этого же филиала Андрей Доможиров.

По версии следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемые передали персональные данные клиентов, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в аффилированную с Прониным коммерческую структуру — ООО "Современные технологии протезирования". Эти сведения составляли коммерческую тайну.

Кроме того, фигуранты дела уговаривали граждан обращаться именно в данную организацию за услугами, тем самым лишив государственное предприятие прибыли от оказания медицинской помощи.

По оценке следствия, ущерб составил свыше 3,9 млн рублей. Эти средства обвиняемые получили в качестве вознаграждения и израсходовали по собственному усмотрению.

Напомним, Владислав Пронин руководил УМВД по Нижнему Новгороду с 2013 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что под стражу заключен замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" Азат Ахмадуллин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Прокуратура Суд Уголовное дело
