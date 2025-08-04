Нижний Новгород принимает делегации городов-побратимов Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде стартовал международный форум "Города-побратимы и партнеры", приуроченный ко Дню города. В мероприятии принимают участие представители более 20 городов-побратимов и 6 городов-партнеров со всего мира.

Как отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, форум стал уникальной площадкой для обмена идеями и опытом между муниципалитетами. По его словам, несмотря на различие культур и географии, все участники объединены стремлением к устойчивому экономическому развитию, повышению качества образования, развитию культуры и спорта, а также совершенствованию городской среды и социальной сферы.

В рамках форума планируется обсудить широкий круг вопросов совместно с делегациями из Сухума, Минска, Витебска, Кермана, Бендер, Нови Сада, Восточного Сараева и других городов. Ожидается, что совместные идеи лягут в основу новых практических проектов.

Кроме того, мэр сообщил, что в ходе форума планируется подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве, что позволит Нижнему Новгороду укрепить и расширить международные связи.

Ранее сообщалось, что участники международного автопробега стран БРИКС проехали через Нижегородскую область.