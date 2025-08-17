Теплосети начали заполнять водой в Нижнем Новгороде

Фото:
Поэтапное заполнение теплосетей водой в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону стартовало в Нижнем Новгороде в конце минувшей недели. Об этом сообщили в "Теплоэнерго".
Работы начались с магистральных трубопроводов, после чего теплоноситель будет поступать в распределительные сети и далее — к ответвлениям, ведущим к потребителям.
При этом системы отопления в самих зданиях пока останутся отключёнными. Основная цель текущего этапа — создать техническую готовность инфраструктуры к запуску тепла.
В начале сентября планируется проведение пробных топок объектов. В первую очередь тепло поступит от котельных, обеспечивающих наибольшее количество социальных учреждений — детских садов, школ и больниц. После этого по графику начнутся пробные включения остальных источников теплоснабжения.
По завершении испытаний система останется заполненной водой и будет находиться под избыточным давлением. Это необходимо для того, чтобы обеспечить плавный и оперативный переход к полноценному отоплению, когда начнётся сезон.
По данным управления энергонадзора АО "Теплоэнерго", на середину августа более 70% жилых домов, находящихся в зоне обслуживания предприятия, уже готовы к отопительному периоду. Кроме того, подтверждена готовность порядка 90% внутренних систем отопления в школах и детских садах — именно туда тепло поступит в первую очередь.
