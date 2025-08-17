Мотоцикл и "ГАЗель" столкнулись в центре Нижнего Новгорода

Вечером 17 августа в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Авария случилась на Казанском съезде, рядом с домом №8 по улице Красная Слобода. По предварительным данным, мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем "ГАЗель", который выезжал с прилегающей территории задним ходом.
За рулем мотоцикла находился 28-летний мужчина. Он получил травмы и был доставлен в больницу имени Н.А. Семашко.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что смертельная авария с участием мотоциклиста произошла днем 14 августа на Бору.
