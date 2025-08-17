Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Последние новости рубрики Происшествия
18 августа 2025 13:22  [132] Мотоцикл и "ГАЗель" столкнулись в центре Нижнего Новгорода
18 августа 2025 12:07  [164] Уголовное дело возбудили после атаки дронов в Нижегородской области
18 августа 2025 11:46  [177] Суд отклонил арест чиновницы после гибели ребенка на Автозаводе
18 августа 2025 11:02  [184] Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 10:00  [234] Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован
18 августа 2025 09:40  [236] Неизвестные разложили фотографии у Павловского кладбища
18 августа 2025 08:04  [313] Нетрезвый водитель мотоблока врезался в "Газель" около Линды
17 августа 2025 10:52  [409] Мошенник выманил у жительницы Арзамаса почти 800 тысяч рублей
17 августа 2025 09:12  [663] Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин
17 августа 2025 08:47  [617] 14 украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью
Происшествия

Мотоцикл и "ГАЗель" столкнулись в центре Нижнего Новгорода

18 августа 2025 13:22  [132] Происшествия
Мотоцикл и ГАЗель столкнулись в центре Нижнего Новгорода

Вечером 17 августа в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Авария случилась на Казанском съезде, рядом с домом №8 по улице Красная Слобода. По предварительным данным, мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем "ГАЗель", который выезжал с прилегающей территории задним ходом.

За рулем мотоцикла находился 28-летний мужчина. Он получил травмы и был доставлен в больницу имени Н.А. Семашко.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертельная авария с участием мотоциклиста произошла днем 14 августа на Бору.

ДТП мотоциклы
