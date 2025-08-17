Дзержинский "Химик" впервые завоевал Кубок России по пляжному регби

Фото:
Регбийный клуб "Химик" из Дзержинска одержал историческую победу, впервые став обладателем Кубка России по пляжному регби.
Турнир собрал восемь сильнейших команд страны, и в напряжённой борьбе дзержинцы показали высочайший уровень игры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В финальном матче "Химик" уверенно обыграл действующих чемпионов России из Таганрога со счетом 9:4, продемонстрировав отличную подготовку и командную сплоченность.
Глеб Никитин отметил, что этот успех стал закономерным результатом упорной работы команды, в составе которой выступают одни из самых молодых игроков в стране. Ранее в этом году клуб уже завоевал серебро Кубка России по регби на снегу и бронзу чемпионата России по пляжному регби.
"Поздравляю команду и тренерский штаб! Продолжим вместе развивать регби в Нижегородской области!" — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Химик" возглавил турнирную таблицу Первенства России среди команд второй лиги.
