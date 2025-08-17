Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Спорт

Дзержинский "Химик" впервые завоевал Кубок России по пляжному регби

18 августа 2025 16:04  [5] Спорт
Дзержинский Химик впервые завоевал Кубок России по пляжному регби

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Регбийный клуб "Химик" из Дзержинска одержал историческую победу, впервые став обладателем Кубка России по пляжному регби.

Турнир собрал восемь сильнейших команд страны, и в напряжённой борьбе дзержинцы показали высочайший уровень игры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В финальном матче "Химик" уверенно обыграл действующих чемпионов России из Таганрога со счетом 9:4, продемонстрировав отличную подготовку и командную сплоченность. 

Глеб Никитин отметил, что этот успех стал закономерным результатом упорной работы команды, в составе которой выступают одни из самых молодых игроков в стране. Ранее в этом году клуб уже завоевал серебро Кубка России по регби на снегу и бронзу чемпионата России по пляжному регби. 

"Поздравляю команду и тренерский штаб! Продолжим вместе развивать регби в Нижегородской области!" — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Химик" возглавил турнирную таблицу Первенства России среди команд второй лиги.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Химик" возглавил турнирную таблицу Первенства России среди команд второй лиги.

Дзержинск Спорт Футбол
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных