Нижегородская "Норманочка" поборется за Кубок мира в Бразилии Спорт

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Женский мини-футбольный клуб "Норманочка" из Нижнего Новгорода готовится к началу нового сезона, который для нижегородок начнется в Бразилии с участия в Кубке мира по футзалу. Нижегородская команда настроена побороться за главный трофей. Об этом стало известно на предсезонной пресс-конференции 14 августа, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Капитан команды Ксения Олькова отметила, что для игроков участие в этом турнире имеет особое значение.

"Все мы понимаем, что международных соревнований сейчас крайне мало, особенно для женского футзала такой турнир — это одно из самых важных событий в жизни. Поэтому мы с большими надеждами едем на этот турнир", - отметила она.

Спортсменки хотят не только продемонстрировать красивую и зрелищную игру, но и наконец-то добиться победы на международной арене. Капитан подчеркнула, что пора уже завоевывать титулы.

Старший тренер "Норманочки" Станислав Буслаев сообщил, что подготовка к соревнованиям идет по заранее намеченному плану. По его словам, команда внимательно изучила множество видеозаписей с матчами бразильского чемпионата, который недавно завершился. Особое внимание уделяется анализу игры потенциальных соперниц, особенно команды-хозяйки турнира.

Буслаев отметил, что вся подготовка фактически строится с прицелом на возможную встречу с бразильской сборной в финале. Он подчеркнул, что это будет очень серьезный и сложный матч, так как соперник обладает высоким уровнем игры и большим опытом. Тем не менее, тренер выразил уверенность, что команда понимает, с кем предстоит бороться, и готова к вызову.

Президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов, комментируя участие "Норманочки" в Кубке мира, заявил, что выход в финал станет величайшей задачей не только для клуба, но и для всего российского футбола.

"Единственная возможность послушать гимн на этом турнире, это послушать его в финальном матче. Поэтому я бы такую задачу сформулировал, то есть мы едем за гимном", - подчеркнул он.

Напомним, "Норманочка" стала обладателем женского Кубка России по футзалу сезона 2024/2025.