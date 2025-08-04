После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 августа 2025 18:45  [37] Нижегородская "Норманочка" поборется за Кубок мира в Бразилии
14 августа 2025 17:36  [127] Нижегородский ПКМФ "Торпедо" обозначил цели на сезон 2025/2026
11 августа 2025 19:00  [522] Автозаезд "Инва Dрайв" объединил водителей с инвалидностью в Нижнем Новгороде
11 августа 2025 18:00  [540] Капитана "Пари НН" Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча
11 августа 2025 09:38  [544] "Пари НН" проиграл "Ростову" и остался единственным клубом РПЛ без очков
10 августа 2025 18:04  [596] В "Пари НН" прокомментировали возможный трансфер Боселли в ближневосточный клуб
09 августа 2025 13:00  [777] "Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре
09 августа 2025 11:20  [650] Спорт для всех: в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс по пара-каратэ и фестиваль детского дворового футбола
08 августа 2025 13:29  [751] Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"
06 августа 2025 18:57  [657] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
Спорт

Нижегородская "Норманочка" поборется за Кубок мира в Бразилии

14 августа 2025 18:45  [37] Спорт
Нижегородская Норманочка поборется за Кубок мира в Бразилии

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Женский мини-футбольный клуб "Норманочка" из Нижнего Новгорода готовится к началу нового сезона, который для нижегородок начнется в Бразилии с участия в Кубке мира по футзалу. Нижегородская команда настроена побороться за главный трофей. Об этом стало известно на предсезонной пресс-конференции 14 августа, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Капитан команды Ксения Олькова отметила, что для игроков участие в этом турнире имеет особое значение.

"Все мы понимаем, что международных соревнований сейчас крайне мало, особенно для женского футзала такой турнир — это одно из самых важных событий в жизни. Поэтому мы с большими надеждами едем на этот турнир", - отметила она.

Спортсменки хотят не только продемонстрировать красивую и зрелищную игру, но и наконец-то добиться победы на международной арене. Капитан подчеркнула, что пора уже завоевывать титулы.

Старший тренер "Норманочки" Станислав Буслаев сообщил, что подготовка к соревнованиям идет по заранее намеченному плану. По его словам, команда внимательно изучила множество видеозаписей с матчами бразильского чемпионата, который недавно завершился. Особое внимание уделяется анализу игры потенциальных соперниц, особенно команды-хозяйки турнира.

Буслаев отметил, что вся подготовка фактически строится с прицелом на возможную встречу с бразильской сборной в финале. Он подчеркнул, что это будет очень серьезный и сложный матч, так как соперник обладает высоким уровнем игры и большим опытом. Тем не менее, тренер выразил уверенность, что команда понимает, с кем предстоит бороться, и готова к вызову.

Президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов, комментируя участие "Норманочки" в Кубке мира, заявил, что выход в финал станет величайшей задачей не только для клуба, но и для всего российского футбола.

"Единственная возможность послушать гимн на этом турнире, это послушать его в финальном матче. Поэтому я бы такую задачу сформулировал, то есть мы едем за гимном", - подчеркнул он.

Напомним,  "Норманочка" стала обладателем женского Кубка России по футзалу сезона 2024/2025.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖМФК "Норманочка" Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
21 апреля 2025 12:00  [2250] Нижегородскую "Норманочку" возглавит новый тренер
17 апреля 2025 18:08  [2349] "Торпедо" приостанавливает работу женской команды ради развития мужской
04 июля 2023 18:58  [1487] Нижегородский клуб "Норманочка" начинает выступление на Кубке Мира по футзалу среди женских команд
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных