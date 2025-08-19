Аэростат экстренно сел во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде

Во дворе одного из жилых домов на улице Касьянова в Нижнем Новгороде совершил вынужденную посадку аэростат. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что это не первый подобный инцидент в Нижнем Новгороде в этом году. Так, в июне один из воздушных шаров приземлился между многоквартирными домами в Верхних Печерах.
Вечером 18 августа жители города могли наблюдать полёт нескольких воздушных шаров. Аэростаты пролетали над верхней частью Нижнего Новгорода в рамках завершившегося фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+).
Напомним, что заключительным событием фестиваля стало вечернее свечение аэростатов на стадионе "Труд".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+