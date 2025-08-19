Аэростат экстренно сел во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде Происшествия

Во дворе одного из жилых домов на улице Касьянова в Нижнем Новгороде совершил вынужденную посадку аэростат. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что это не первый подобный инцидент в Нижнем Новгороде в этом году. Так, в июне один из воздушных шаров приземлился между многоквартирными домами в Верхних Печерах.

Вечером 18 августа жители города могли наблюдать полёт нескольких воздушных шаров. Аэростаты пролетали над верхней частью Нижнего Новгорода в рамках завершившегося фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+).

Напомним, что заключительным событием фестиваля стало вечернее свечение аэростатов на стадионе "Труд".