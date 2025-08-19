Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество

"Киа", "Тойоту" и "Фольксваген" забрали нижегородские приставы у должников

19 августа 2025 13:00  [83] Общество
Машины троих должников арестовали судебные приставы в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУФССП по региону

Еще троих должников выявили в Нижнем Новгороде в ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону. 

На трассе с помощью аппаратно-программного комплекса были остановлены три автомобиля: "Киа Рио", "Тойота Проэйс" и "Фольксваген Пассат". Общая сумма задолженности владельцев этих машин составила около 790 тысяч рублей.

На все три транспортных средства был наложен арест. Автомобили переданы на ответственное хранение. У их владельцев есть 10 дней на погашение долгов.

Если задолженность не будет ликвидирована в установленный срок, машины направят на реализацию для покрытия долговых обязательств.

ГУФССП России по Нижегородской области напоминает, что проверить наличие долгов можно через "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте службы.

Ранее сообщалось, что "Мерседес" и "Ситроен" забрали у должников на рейде в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что "Мерседес" и "Ситроен" забрали у должников на рейде в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

