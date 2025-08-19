"Киа", "Тойоту" и "Фольксваген" забрали нижегородские приставы у должников Общество

Фото: пресс-служба ГУФССП по региону

Еще троих должников выявили в Нижнем Новгороде в ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

На трассе с помощью аппаратно-программного комплекса были остановлены три автомобиля: "Киа Рио", "Тойота Проэйс" и "Фольксваген Пассат". Общая сумма задолженности владельцев этих машин составила около 790 тысяч рублей.

На все три транспортных средства был наложен арест. Автомобили переданы на ответственное хранение. У их владельцев есть 10 дней на погашение долгов.

Если задолженность не будет ликвидирована в установленный срок, машины направят на реализацию для покрытия долговых обязательств.

ГУФССП России по Нижегородской области напоминает, что проверить наличие долгов можно через "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте службы.

