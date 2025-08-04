После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Общество

Нижегородец погасил долги на 2 миллиона рублей ради продажи квартиры

15 августа 2025 17:37  [46] Общество
Желание продать квартиру вынудило нижегородца погасить долги на 2 миллиона рублей

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода выплатил более 2 миллионов рублей долгов после того, как не смог продать квартиру из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Об этом сообщили в ГУФССП по региону. 

45-летний мужчина накопил задолженности по алиментам, кредитам, коммунальным услугам и другим обязательствам. Исполнительные производства были возбуждены в Нижегородском районном отделении судебных приставов. Несмотря на уведомления, должник долгое время игнорировал требования об оплате.

В ответ приставы применили меры принудительного взыскания. В частности, мужчине запретили выезд за границу и совершение регистрационных действий с его недвижимостью. Также его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, назначив 40 часов обязательных работ.

"Оплачивать долги гражданин начал только после того, как захотел продать квартиру, но не смог этого сделать из-за наличия обременения", - сообщили в службе.

Тогда он полностью выплатил долг по алиментам на 15-летнюю дочь в размере 1,677 миллиона рублей, а также закрыл прочие задолженности на сумму 520 тысяч рублей. Дополнительно был взыскан исполнительский сбор — 40 тысяч 600 рублей.

Сейчас мужчина продолжает выплачивать текущие алименты.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей взыскали с нижегородских должников по алиментам в 2024 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
алименты Судебные приставы ФССП
