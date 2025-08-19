Подозреваемый в двойном убийстве в Нижнем Новгороде арестован

Фото:
В Нижнем Новгороде суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
По его данным, ходатайство следователя Автозаводского следственного отдела СК России по Нижегородской области было удовлетворено.
Ранее стало известно, что обвиняемый, ранее судимый за убийство и кражу, снимал комнату у 51-летней женщины на улице Раевского. В ходе конфликта с ней и её 70-летним сожителем он нанёс обоим ножевые ранения в шею, после чего обезглавил тела. Подозреваемого задержали по горячим следам в заброшенном здании на улице Генкиной. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.
Также сообщалось, что 65-летнего нижегородца приговорили к 12 годам за умышленное убийство, совершённом с особой жестокостью.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+