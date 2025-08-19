Смертельное ДТП в Кстовском округе закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Кстовском округе возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 16 августа 2025 года на 470-м километре трассы "Москва–Уфа". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, водитель автомобиля "Киа" врезался в стоявший на обочине "Хендэ". В результате столкновения водитель и несовершеннолетний пассажир "Хендэ" получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Позже водитель скончался в медицинском учреждении.

Следствие установило, что виновник ДТП ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2025 году.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

