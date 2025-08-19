Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Последние новости рубрики Происшествия
21 августа 2025 17:10  [92] Смертельное ДТП в Кстовском округе закончилось уголовным делом
21 августа 2025 15:39  [152] Подозреваемый в двойном убийстве в Нижнем Новгороде арестован
21 августа 2025 11:36  [212] Мошенники убедили нижегородскую пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
21 августа 2025 11:10  [238] Нижегородский минпром требует 37 млн от УК технопарка "Волга"
21 августа 2025 10:57  [187] В России задержали первого мошенника, использующего для обмана мессенджер MAX
21 августа 2025 10:19  [246] Условный срок и штраф присудили экс-начальнику отдела ГУАД за взятку
21 августа 2025 09:18  [277] Подозреваемого в жестоком убийстве двух человек задержали в Нижнем Новгороде
21 августа 2025 06:32  [279] Спаливший восемь квартир житель Балахны получил 1,5 года исправительных работ
20 августа 2025 17:38  [394] Суд подтвердил взыскание более миллиарда рублей по делу Олега Сорокина
20 августа 2025 17:15  [357] Водителя-экспедитора нашли мертвым в кабине грузовика в Воротынском округе
Происшествия

Смертельное ДТП в Кстовском округе закончилось уголовным делом

21 августа 2025 17:10
Смертельное ДТП в Кстовском округе закончилось уголовным делом

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Кстовском округе возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 16 августа 2025 года на 470-м километре трассы "Москва–Уфа". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. 

По данным следствия, водитель автомобиля "Киа" врезался в стоявший на обочине "Хендэ". В результате столкновения водитель и несовершеннолетний пассажир "Хендэ" получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Позже водитель скончался в медицинском учреждении.

Следствие установило, что виновник ДТП ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2025 году.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что волонтер и раллист Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору. 

Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных