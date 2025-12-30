11 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году Происшествия

В Нижнем Новгороде за 2025 год произошло 96 аварий по вине нетрезвых водителей. В результате этих происшествий погибли 11 человек, еще 116 получили травмы разной степени тяжести.

На заседании городской межведомственной комиссии по вопросам профилактики правонарушений начальник ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов отметил, что чаще всего аварии с участием пьяных водителей происходят вечером — с 17:00 до 19:00 и ночью — с 23:00 до 01:00. Самыми опасными днями недели остаются вторник, пятница, суббота и воскресенье.

Основными причинами "пьяных ДТП" являются превышение скорости, выезд на встречную полосу, неправильная дистанция, нарушение правил перестроения и расположения машины на дороге, а также игнорирование пешеходов.

Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, водитель наказывается штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что 11 280 водителей, управлявших автомобилем с признаками опьянения, привлекли к ответственности с начала года в Нижегородской области.