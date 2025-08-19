Натали выступит на дне рождения нижегородского парка "Швейцария" Афиша

Фото: телеграм-канал "Парк Швейцария"

Нижегородский парк "Швейцария" отметит свой день рождения в субботу, 23 августа. Праздничная программа (0+) завершится большим концертом, хедлайнером которого станет известная певица Натали. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Музыкальный вечер начнется сразу после завершения фестиваля уличных театров.

На сцену выйдут юные исполнители и местные коллективы. Среди участников — Дарья Соловьева, Екатерина Ермакова, Денис Макаров, детская вокальная студия "Лира", трио DAISY SHOW и кавер-группа CITY LIGHT.

Завершит концертную программу выступление Наталии Ивановой, а затем, в 21:00, состоится концерт певицы Натали, который станет музыкальным подарком для всех гостей праздника.

