Афиша

Натали выступит на дне рождения нижегородского парка "Швейцария"

22 августа 2025 10:45  [134] Афиша
Певица Натали выступит на дне рождения нижегородского парка Швейцария

Фото: телеграм-канал "Парк Швейцария"

Нижегородский парк "Швейцария" отметит свой день рождения в субботу, 23 августа. Праздничная программа (0+) завершится большим концертом, хедлайнером которого станет известная певица Натали. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Музыкальный вечер начнется сразу после завершения фестиваля уличных театров.

На сцену выйдут юные исполнители и местные коллективы. Среди участников — Дарья Соловьева, Екатерина Ермакова, Денис Макаров, детская вокальная студия "Лира", трио DAISY SHOW и кавер-группа CITY LIGHT.

Завершит концертную программу выступление Наталии Ивановой, а затем, в 21:00, состоится концерт певицы Натали, который станет музыкальным подарком для всех гостей праздника.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Столица закатов" (6+) пройдет в Нижнем Новгороде в предпоследние выходные лета.

