Опубликована программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные Афиша

Фестиваль "Столица закатов" (6+) продолжает радовать нижегородцев в последние дни лета.

С 22 по 24 августа на различных площадках пройдут различные концерты. Актуальное расписание событий публикуется в телеграм-канале фестиваля.

До окончания сезона осталось всего два уикенда, и каждый из них обещает быть по-своему уникальным. Уже в ближайшие выходные нижегородцев ждут выступления музыкантов самых разных жанров на фоне живописных городских пейзажей.

В пятницу, 22 августа, в амфитеатре напротив Академии Маяк в 19:00 выступит Сергей Артемьев, артист Академического симфонического оркестра. Он исполнит романтическую программу на саксофоне в рамках проекта "Соло на закате".

В субботу, 23 августа, на набережной Федоровского в 19:00 начнётся уютный акустический вечер с кавер-группой "Ещё не вечер", а в 20:00 здесь же выступит дуэт DJ Максима Куппера и перкуссиониста Влада Захарова, объединивший электронную музыку с живыми ударными.

На Нижегородской ярмарке в 19:00 зрителей ждёт музыкальный проект Nomad Echo. Артисты соединят этническое звучание с электронной импровизацией, используя перкуссию, ханг, духовые инструменты и вокал.

На борту катера "Герой" в 20:00 прозвучит альтовая программа в исполнении артиста оркестра Московской филармонии Владислава Жукова.

Также в субботу традиционно пройдет фестиваль "Гастрономическая Рождественская".

В воскресенье, 24 августа, на смотровой площадке у кремлёвской фуникулёрной станции в 19:00 поэт Дмитрий Терентьев прочитает свои произведения о городе, его реках и людях. Стихи будут сопровождаться живой гитарной музыкой в исполнении Григория Андриевского.

Завершит вечер на набережной Федоровского в 20:00 выступление DANKO-QUARTET, чьё название отсылает к творчеству Максима Горького и символизирует силу искусства объединять людей.

Ранее сообщалось, что фестиваль патриотической песни "Музыка гордых" (0+) вновь пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа.