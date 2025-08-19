Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
22 августа 2025 09:00  [35] Опубликована программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные
19 августа 2025 15:30  [567] Фестиваль "Музыка гордых" соберет звёзд российской сцены в Нижнем Новгороде
15 августа 2025 17:02  [629] Произведения Горького прозвучат на нижегородской канатке в День города
14 августа 2025 10:30  [1066] Стала известна программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные
12 августа 2025 18:00  [1521] Опубликована программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде
12 августа 2025 12:45  [1664] Uma2rman, IOWA, "Мираж" выступят на День города в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 10:01  [745] Масштабное спортивное шествие пройдет в Нижнем Новгороде 9 августа
06 августа 2025 14:20  [677] Выставка о героях тыла открылась в Чкаловске — фото
05 августа 2025 12:18  [644] Уникальная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открывается в Чкаловске
04 августа 2025 13:19  [622] Танцы, йога, макароны: что ждет нижегородцев в Центре долголетия в августе
Афиша

Опубликована программа "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде на выходные

22 августа 2025 09:00  [35] Афиша
Опубликована программа Столицы закатов в Нижнем Новгороде на выходные

Фестиваль "Столица закатов" (6+) продолжает радовать нижегородцев в последние дни лета.

С 22 по 24 августа на различных площадках пройдут различные концерты. Актуальное расписание событий публикуется в телеграм-канале фестиваля.

До окончания сезона осталось всего два уикенда, и каждый из них обещает быть по-своему уникальным. Уже в ближайшие выходные нижегородцев ждут выступления музыкантов самых разных жанров на фоне живописных городских пейзажей.

В пятницу, 22 августа, в амфитеатре напротив Академии Маяк в 19:00 выступит Сергей Артемьев, артист Академического симфонического оркестра. Он исполнит романтическую программу на саксофоне в рамках проекта "Соло на закате".

В субботу, 23 августа, на набережной Федоровского в 19:00 начнётся уютный акустический вечер с кавер-группой "Ещё не вечер", а в 20:00 здесь же выступит дуэт DJ Максима Куппера и перкуссиониста Влада Захарова, объединивший электронную музыку с живыми ударными.

На Нижегородской ярмарке в 19:00 зрителей ждёт музыкальный проект Nomad Echo. Артисты соединят этническое звучание с электронной импровизацией, используя перкуссию, ханг, духовые инструменты и вокал.

На борту катера "Герой" в 20:00 прозвучит альтовая программа в исполнении артиста оркестра Московской филармонии Владислава Жукова.

Также в субботу традиционно пройдет фестиваль "Гастрономическая Рождественская".

В воскресенье, 24 августа, на смотровой площадке у кремлёвской фуникулёрной станции в 19:00 поэт Дмитрий Терентьев прочитает свои произведения о городе, его реках и людях. Стихи будут сопровождаться живой гитарной музыкой в исполнении Григория Андриевского.

Завершит вечер на набережной Федоровского в 20:00 выступление DANKO-QUARTET, чьё название отсылает к творчеству Максима Горького и символизирует силу искусства объединять людей.

Ранее сообщалось, что фестиваль патриотической песни "Музыка гордых" (0+) вновь пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музыка Отдых Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
20 августа 2025 20:26  [312] Фигуристка Камила Валиева откроет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Пекине
31 июля 2025 09:00  [900] Фестиваль "Музыка балконов" переместится в Санкт-Петербург
19 августа 2025 08:26  [720] Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных