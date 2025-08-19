Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Происшествия

Гаражную нарколабораторию прикрыли в Нижнем Новгороде

22 августа 2025 17:47  [86] Происшествия
Нарколабораторию в гараже ликвидировали в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, располагавшейся в гаражном помещении Канавинского района. Совместную операцию провели сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, двое местных жителей организовали преступную группу, занимавшуюся производством и сбытом синтетических наркотиков. Один из них руководил всем процессом, второй предоставил помещение и участвовал в изготовлении запрещённых веществ, получая за это от 25 до 50 тысяч рублей.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли 16,5 килограмма синтетических наркотиков, 45 канистр с химическими реактивами, а также оборудование, используемое для производства и фасовки: перегонные баки, электронные весы, холодильники, вытяжки, кондиционер и другие приспособления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 18 лет лишения свободы.

Оба фигуранта заключены под стражу. Все изъятые вещества и оборудование направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. Оперативные мероприятия продолжаются — следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Лысковского района задержали мужчину, подозреваемого в попытке распространения крупной партии наркотиков. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

