После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Последние новости рубрики Происшествия
15 августа 2025 12:57  [47] Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Дзержинске
15 августа 2025 12:36  [97] Нижегородцу грозит 10 лет тюрьмы за хранение мефедрона
15 августа 2025 12:10  [114] Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей
15 августа 2025 11:18  [150] Чиновницу обвинили в халатности после гибели ребенка на Автозаводе
15 августа 2025 10:43  [173] Концерт Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили под угрозой минирования
15 августа 2025 09:00  [232] Охранник тяжело травмировался на рабочем месте в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 19:30  [454] Мотоциклист погиб в аварии на Бору
14 августа 2025 17:16  [305] Более 10 млн рублей похитил экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 16:10  [365] Илью Халтурина осудят за превышение должностных полномочий
14 августа 2025 16:00  [318] Полиция нашла нижегородца, прокатившего знакомого на крыше иномарки
Происшествия

Нижегородцу грозит 10 лет тюрьмы за хранение мефедрона

15 августа 2025 12:36  Происшествия
Нижегородцу грозит 10 лет тюрьмы за хранение мефедрона

В Нижнем Новгороде сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 35-летнего мужчину, у которого при себе оказался пакет с наркотиками. Об этом сообщили ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на улице Правдинской. Во время проверки у подозреваемого, не имеющего официальной работы, нашли полимерный сверток с неизвестным порошком. Экспертиза подтвердила, что это был синтетический наркотик мефедрон. Масса вещества составила 1,168 грамма.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и приобретении наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и обязан соблюдать правила поведения.

Если вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Советском районе полицейские задержали 39-летнего мужчину с наркотиками, в квартире подозреваемого также обнаружено оружие.

Наркотики Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных