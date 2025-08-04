Нижегородцу грозит 10 лет тюрьмы за хранение мефедрона

В Нижнем Новгороде сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 35-летнего мужчину, у которого при себе оказался пакет с наркотиками. Об этом сообщили ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел на улице Правдинской. Во время проверки у подозреваемого, не имеющего официальной работы, нашли полимерный сверток с неизвестным порошком. Экспертиза подтвердила, что это был синтетический наркотик мефедрон. Масса вещества составила 1,168 грамма.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и приобретении наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и обязан соблюдать правила поведения.
Если вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Советском районе полицейские задержали 39-летнего мужчину с наркотиками, в квартире подозреваемого также обнаружено оружие.
