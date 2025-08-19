Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Московском районе сотрудники шестого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к незаконному обороту запрещённых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Первым попался 54-летний местный житель. Его автомобиль остановили для проверки, и в салоне нашли бумажный свёрток с неизвестным веществом и электронные весы. Экспертиза показала, что в свёртке находился метадон массой чуть больше двух граммов.

После этого полицейские вышли на предполагаемого наркосбытчика — 36-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом. Его задержали, и при личном досмотре нашли четыре свёртка с разными веществами.

Кроме того, в его автомобиле и в квартире при обыске обнаружили 13 блистеров с таблетками, содержащими прегабалин. Три из изъятых свёртков, как показала экспертиза, также содержали метадон — на этот раз почти 4,2 грамма.

Против 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с хранением наркотиков. Его отпустили под подписку о невыезде.

А вот предполагаемому наркосбытчику предъявили более серьёзные обвинения по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

