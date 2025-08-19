Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 августа 2025 16:42  [132] Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков
19 августа 2025 15:38  [196] Нижегородская епархия ждет возбуждения уголовного дела по непристойному видео
19 августа 2025 15:00  [185] Водитель погиб при столкновении "Ауди" с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 14:38  [166] В Нижегородской области за сутки ликвидировали четыре пожара
19 августа 2025 13:50  [185] Житель Арзамаса лишился более полумиллиона рублей из-за "подработки"
19 августа 2025 12:15  [328] Кота-наркокурьера задержали в нижегородской колонии
19 августа 2025 11:36  [226] Возгорание утеплителя под аркой дома устранили в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 11:00  [265] Нижегородские полицейские поймали курьера с 1,5 млн рублей для мошенников
19 августа 2025 09:37  [273] Бывший инспектор ДПС получил условный срок за аварию в Дзержинске
19 августа 2025 09:15  [332] Аэростат экстренно сел во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде
Происшествия

Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков

19 августа 2025 16:42  [132] Происшествия
Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Московском районе сотрудники шестого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к незаконному обороту запрещённых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Первым попался 54-летний местный житель. Его автомобиль остановили для проверки, и в салоне нашли бумажный свёрток с неизвестным веществом и электронные весы. Экспертиза показала, что в свёртке находился метадон массой чуть больше двух граммов.

После этого полицейские вышли на предполагаемого наркосбытчика — 36-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом. Его задержали, и при личном досмотре нашли четыре свёртка с разными веществами.

Кроме того, в его автомобиле и в квартире при обыске обнаружили 13 блистеров с таблетками, содержащими прегабалин. Три из изъятых свёртков, как показала экспертиза, также содержали метадон — на этот раз почти 4,2 грамма.

Против 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с хранением наркотиков. Его отпустили под подписку о невыезде.

А вот предполагаемому наркосбытчику предъявили более серьёзные обвинения по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что кота-наркокурьера задержали в колонии в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
18 августа 2025 11:02  [379] Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде
15 августа 2025 12:36  [719] Нижегородцу грозит 10 лет тюрьмы за хранение мефедрона
14 августа 2025 12:00  [555] Наркотики и арсенал нашли в квартире ранее судимого нижегородца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных