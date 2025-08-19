Движение на Волжской набережной закроют на выходных из-за массового мероприятия

В Нижнем Новгороде на выходных временно ограничат движение транспорта на ряде улиц в районе Волжской набережной. Об этом сообщила мэрия.
Причиной станет проведение масштабного мероприятия.
С 22:00 22 августа до 07:00 24 августа 2025 года движение будет закрыто на следующих участках:
Объезд будет организован по прилегающим улицам. В случае возникновения заторов возможно полное перекрытие улицы Стрелка на указанный период.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, оставленные на перекрытых участках, будут эвакуированы.
Ранее сообщалось, что Натали выступит на дне рождения нижегородского парка "Швейцария" (0+) 23 августа.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+