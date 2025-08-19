Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Общество

Движение на Волжской набережной закроют на выходных из-за массового мероприятия

22 августа 2025 18:45
Движение на Волжской набережной перекроют на выходные из-за массового мероприятия

В Нижнем Новгороде на выходных временно ограничат движение транспорта на ряде улиц в районе Волжской набережной. Об этом сообщила мэрия. 

Причиной станет проведение масштабного мероприятия.

С 22:00 22 августа до 07:00 24 августа 2025 года движение будет закрыто на следующих участках:

  • Волжская набережная — от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской,
  • улица Совнаркомовская — от Волжской набережной до улицы Самаркандской,
  • улица Бетанкура — от улицы Самаркандской до Волжской набережной,
  • улица Стрелка — от дома №7 до дома №3А.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. В случае возникновения заторов возможно полное перекрытие улицы Стрелка на указанный период.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, оставленные на перекрытых участках, будут эвакуированы.

Ранее сообщалось, что Натали выступит на дне рождения нижегородского парка "Швейцария" (0+) 23 августа. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Транспортные ограничения
