Освежитель воздуха взорвался в доме на Южном шоссе

Аэрозольный баллончик взорвался в жилой пятиэтажке на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел днем 23 августа.
По данным пресс-службы регионального МЧС, обошлось без пострадавших. Пожарные выезжали на место, однако их помощь не потребовалась, поскольку горения не было.
Там уточнили, что инцидент произошел в квартире на втором этаже.
По неофициальной информации, обнародованной порталом NN.RU, шуму наделал освежитель воздуха, который разгерметизировался при падении со стиральной машинки.
Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек.
