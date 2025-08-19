Освежитель воздуха взорвался в доме на Южном шоссе Происшествия

Аэрозольный баллончик взорвался в жилой пятиэтажке на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел днем 23 августа.

По данным пресс-службы регионального МЧС, обошлось без пострадавших. Пожарные выезжали на место, однако их помощь не потребовалась, поскольку горения не было.

Там уточнили, что инцидент произошел в квартире на втором этаже.

По неофициальной информации, обнародованной порталом NN.RU, шуму наделал освежитель воздуха, который разгерметизировался при падении со стиральной машинки.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек.