Освежитель воздуха взорвался в доме на Южном шоссе

23 августа 2025 12:03
Аэрозольный баллончик взорвался в жилой пятиэтажке на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел днем 23 августа. 

По данным пресс-службы регионального МЧС, обошлось без пострадавших. Пожарные выезжали на место, однако их помощь не потребовалась, поскольку горения не было.

Там уточнили, что инцидент произошел в квартире на втором этаже. 

По неофициальной информации, обнародованной порталом NN.RU, шуму наделал освежитель воздуха, который разгерметизировался при падении со стиральной машинки. 

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных