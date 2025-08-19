Глеб Никитин выразил соболезнования семье умершего Владимира Радченко Общество

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования семье главы нижегородского депобра Владимира Радченко. Напомним, чиновник скоропостижно скончался 23 августа. Ему был 41 год.

"Для всех его коллег, для нас это внезапная ужасная новость, в которую пока сложно верить. Грамотный руководитель, ответственный и отзывчивый человек. Добрая и светлая память!" — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Глава региона пожелал родным и близким Радченко сил справиться с утратой.

Ранее об уходе чиновника из жизни высказался мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.