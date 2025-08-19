План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту вечером 23 августа.
Воздушная переправа временно не принимает и не отправляет рейсы. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что до этого ограничения из-за угрозы БПЛА вводились в аэропорту Нижнего Новгорода 11 августа. Тогда же стало известно о ликвидации над регионом двух вражеских беспилотников.
