План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту вечером 23 августа Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту вечером 23 августа.

Воздушная переправа временно не принимает и не отправляет рейсы. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что до этого ограничения из-за угрозы БПЛА вводились в аэропорту Нижнего Новгорода 11 августа. Тогда же стало известно о ликвидации над регионом двух вражеских беспилотников.