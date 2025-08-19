Участок улицы Максима Горького закроют для транспорта на месяц Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Участок улицы Максима Горького возле пересечения с 3-й Ямской улицей закроют для транспорта из-за строительно-монтажных работ. Об этом проинформировали в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать целый месяц — с 6:00 25 августа до 6:00 25 сентября. Водителям придется объезжать зону работ по прилегающим улицам. Рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, в выходные 23-24 августа ограничено движение транспорта на Стрелке. Это связано с проведением фестиваля (18+).