Ремонт трамвайных путей в центре Нижнего Новгорода: движение снова ограничат

В центре Нижнего Новгорода временно ограничат движение транспорта на двух улицах из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в городской администрации.
С 3 по 18 сентября автомобили не смогут проехать по улице Ошарской в районе пересечения с улицей Октябрьской. Затем, с 19 сентября по 20 октября, движение будет перекрыто на улице Алексеевской — также в месте пересечения с Октябрьской.
Для объезда перекрытых участков водителям предложено использовать соседние улицы. В мэрии рекомендуют заранее ознакомиться с новой схемой движения и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что масштабные работы по замене трамвайных путей на улице Ошарской в Нижнем Новгороде стартовали в конце июля.
Также сообщалось, что на Окском съезде в Нижнем Новгороде подрядчик приступил к обкатке трамвайных путей.
