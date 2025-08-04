Ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год

Фото:
Трамвайное кольцо на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2026 году. Такая информация появилась на официальной странице Центра развития транспортных систем в социальной сети в ответ на обращение местного жителя.
Нижегородец задал вопрос о сроках замены рельсов на кольце у трамвайного депо, расположенного по адресу улица Ивлиева, 1А.
В ЦРТС пояснили, что работы на этом участке запланированы на следующий год. Исполнителем выступит компания ООО "Экологические проекты", которая займётся ремонтом в рамках обновления трамвайной инфраструктуры города.
Напомним, что масштабные работы по замене трамвайных путей ведутся на улице Ошарской в Нижнем Новгороде. Из-за начала ремонта на Ошарской было организовано одностороннее движение транспорта.
Напомним также, что нижегородский трамвай №2 может возобновить движение до конца 2025 года.
