Патриотический трамвай Победы начал курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде на маршрут №12 вышел трамвай, оформленный в патриотическом стиле в рамках проекта "Вагон Победы". Его инициаторами стали активисты движения "Волонтеры Победы" при поддержке регионального правительства.

В салоне трамвая размещены материалы, рассказывающие о четырех выдающихся земляках: дважды Герое Советского Союза Арсении Ворожейкине, генерал-лейтенанте авиации Василии Рязанове, торпедном электрике Евгении Никонове и политруке морской пехоты Николае Фильченкове. Их имена уже увековечены в названиях улиц в Нижнем Новгороде, Балахне и Городце, а теперь их подвиги стали частью городского транспорта.

На церемонии запуска трамвая присутствовали волонтеры, участники специальной военной операции, представители молодежных движений и жители города. Все они пришли, чтобы почтить память героев и выразить благодарность за их подвиг.

"Для меня как для участника СВО – большая честь попасть на столь важное мероприятие. В современных реалиях мы можем наблюдать открытое возрождение фашизма в странах запада и на Украине. В годы Великой Отечественной войны народ встал плечом к плечу для борьбы с врагом, и сейчас в глазах бойцов я вижу отражение лиц героев прошлого. Поэтому сегодня как никогда важно чтить память героев, благодаря которым мы живы и процветаем. Нижегородцы – наши земляки – внесли огромный вклад в Победу. Наш долг помнить их неоценимый подвиг", – отметил ветеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область" Антон Никонов.

Руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина выразила уверенность, что такой трамвай станет своеобразным уроком истории для горожан. Она подчеркнула, что теперь люди смогут каждый день узнавать о подвигах своих земляков по дороге на работу, учебу или домой.

В будущем проект планируют расширить и запустить ещё 14 трамваев и 5 вагонов метро с подобным оформлением в 2025 году.

Ранее сообщалось, что имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева присвоили нижегородской школе №129.