Нижегородской школе №129 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Школе №129 Нижнего Новгорода присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Минеева. Это следует из постановления от 21 августа 2025 года, опубликованного на сайте мэрии.

Отмечается, что решение принято на основании распоряжения правительства Нижегородской области.

Теперь учебное заведение официально называется так: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 129 имени Героя Советского Союза Минеева Дмитрия Михайловича".

Отметим, что в 2019 году в школе была открыта "Парта Героя", а в 2022-м там появилось граффити, посвященное Героям Советского Союза Дмитрию Минееву и Александру Прыгунову.

Напомним, старший лейтенант Дмитрий Михайлович Минеев — участник Великой Отечественной войны. За проявленные мужество и героизм в ходе 95 успешных боевых вылетов на штурмовку вражеских объектов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".