Установка бюста Павла Гусева в Нижнем Новгороде обойдется в 2,3 млн рублей

На приобретение и установку бюста Павла Гусева в сквере его имени в Нижнем Новгороде выделено 2,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает администрация Нижегородского района.
Бюст будет выполнен из бронзы. Скульптура должна обладать портретным сходством и отличаться высоким художественным качеством.
Постамент под бюст изготовят из гранита Елизовского месторождения. Его высота составит 1,63 метра. Материал должен соответствовать ГОСТам и быть устойчивым к воздействию осадков, без царапин и дефектов.
Прием заявок завершится 29 августа. Подведение итогов состоится 2 сентября. Победитель должен будет выполнить все работы в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.
Напомним, весной 2025 году проведено благоустройство сквера имени П.И. Гусева. На территории уложили дорожки, обустроили газоны и цветники, установили скамейки, урны и системы освещения, а также высадили новые деревья и кустарники. Тогда же сообщалось, что в сквере планируют установить памятник народному художнику РСФСР Павлу Гусеву.
Добавим, сквер расположен на пересечении улиц Фруктовой и Родионова. Имя Почётного гражданина Горького, кавалера ордена Ленина, выдающегося российского скульптора Павла Гусева общественному пространству присвоили в 2023 году.
Ранее сообщалось, что у властей появились претензии к подрядчику благоустройства площади Горького.
