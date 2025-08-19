Установка бюста Павла Гусева в Нижнем Новгороде обойдется в 2,3 млн рублей Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На приобретение и установку бюста Павла Гусева в сквере его имени в Нижнем Новгороде выделено 2,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация Нижегородского района.

Бюст будет выполнен из бронзы. Скульптура должна обладать портретным сходством и отличаться высоким художественным качеством.

Постамент под бюст изготовят из гранита Елизовского месторождения. Его высота составит 1,63 метра. Материал должен соответствовать ГОСТам и быть устойчивым к воздействию осадков, без царапин и дефектов.

Прием заявок завершится 29 августа. Подведение итогов состоится 2 сентября. Победитель должен будет выполнить все работы в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, весной 2025 году проведено благоустройство сквера имени П.И. Гусева. На территории уложили дорожки, обустроили газоны и цветники, установили скамейки, урны и системы освещения, а также высадили новые деревья и кустарники. Тогда же сообщалось, что в сквере планируют установить памятник народному художнику РСФСР Павлу Гусеву.

Добавим, сквер расположен на пересечении улиц Фруктовой и Родионова. Имя Почётного гражданина Горького, кавалера ордена Ленина, выдающегося российского скульптора Павла Гусева общественному пространству присвоили в 2023 году.

Ранее сообщалось, что у властей появились претензии к подрядчику благоустройства площади Горького.