Выяснилось, сколько стоит аренда квартиры рядом с нижегородскими вузами

Фото: Александр Воложанин

С приближением начала учебного года в Нижний Новгород начинают возвращаться иногородние и иностранные студенты. Тем, кто не получил место в общежитии или предпочитает жить самостоятельно, предстоит столкнуться с немалыми расходами на аренду жилья рядом с вузами.

Редакция НИА "Нижний Новгород" изучила предложения о долгосрочной аренде на одном из популярных сайтов объявлений. Как оказалось, близость к университету — не всегда завышенные цены, а удаленность от центра не обязательно означает экономию, поэтому мы обращали внимания на варианты, расположенные "в шаге" от университетов, где путь не занимает больше 5-7 минут.

Согласно информации сервиса "Яндекс Аренда" за июль 2025 года, медианная стоимость аренды жилья в Нижнем Новгороде сильно различается в зависимости от района. Так, в Нижегородском районе она составляет 47 600 рублей в месяц, а в Советском — 43 400 рублей. Именно эти два района привлекают студентов больше всего, ведь здесь расположено большинство вузов города.

Рядом с ННГУ имени Лобачевского студия в двух минутах ходьбы от студгородка обойдется в 32 000 рублей в месяц. При этом гуманитариям, обучающимся в корпусе на улице Большой Покровской, придется отдать чуть больше. Несмотря на престижное расположение, здесь можно найти студии и однокомнатные квартиры за 40 000 рублей. Но это скорее исключение. В среднем, аренда рядом с центральной улицей города обойдется в 55 000 рублей.

Вблизи ННГАСУ цены приемлемые: от 35 000 до 38 000 рублей за однокомнатную квартиру. А вот рядом с Мининским университетом цены "кусаются" — все-таки центр города. Аренда квартиры здесь может достигать 55 000 рублей.

Особенно дорого жить студентам ПИМУ. Квартиры рядом с корпусами и видом на Волгу стоят от 70 000 рублей в месяц. Однако в пяти минутах ходьбы можно найти и более скромный вариант — студию площадью примерно 20 квадратных метров за 40 000 рублей.

Желающие поселиться вблизи НГЛУ или НГТУ могут рассчитывать на двухкомнатную квартиру за 45 000 рублей. Варианты чуть дальше от корпусов — около 42 000 рублей. Эти варианты также будут удобны для студентов НИУ ВШЭ из-за небольшого расстояния между вузами.

Около филиала РАНХиГС предложений не так много, стоимость аренды колеблется от 40 000 до 45 000 рублей в месяц.

Отметим, что все указанные цены не включают коммунальные платежи и сумму залога, которые варьируются от квартиры к квартире и могут серьезно ударить по карману.

Ранее сообщалось, что в рамках основного этапа приемной кампании в Нижнем Новгороде на бюджетные места поступили 8698 человек.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

