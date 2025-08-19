Экс-заведующую больничным складом на Автозаводе начали судить за взятки Происшествия

Бывшую заведующую складом горбольницы на Автозаводе начали судить за взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2018-2024 годах женщина способствовала беспрепятственному заключению договоров между медучреждением, в котором работала, и поставщиками медицинских изделий и товаров. За свои "услуги" экс-заведующая складом получила в общей сложности свыше 171 тысячи рублей.

Следователь собрал достаточно доказательств ее вины. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно об условном сроке для экс-начальника отдела закупок муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия в Сарове. Он признан виновным в получении взятки и превышении полномочий.

Напомним также, что условку и штраф получил экс-начальник отдела Главного управления автодорог региона, который за взятку выдал технические условия на примыкание к автомобильной дороге.