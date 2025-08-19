125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
27 августа 2025 19:19  [134] Происшествия
Экс-заведующую больничным складом на Автозаводе начали судить за взятки

Бывшую заведующую складом горбольницы на Автозаводе начали судить за взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. 

По данным следствия, в 2018-2024 годах женщина способствовала беспрепятственному заключению договоров между медучреждением, в котором работала, и поставщиками медицинских изделий и товаров. За свои "услуги" экс-заведующая складом получила в общей сложности свыше 171 тысячи рублей. 

Следователь собрал достаточно доказательств ее вины. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее стало известно об условном сроке для экс-начальника отдела закупок муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия в Сарове. Он признан виновным в получении взятки и превышении полномочий. 

Напомним также, что условку и штраф получил экс-начальник отдела Главного управления автодорог региона, который за взятку выдал технические условия на примыкание к автомобильной дороге. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных