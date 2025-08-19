Условный срок и штраф присудили экс-начальнику отдела ГУАД за взятку Происшествия

В Нижнем Новгороде суд признал бывшего начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог ГУАД Нижегородской области виновным в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие установило, что в октябре 2023 года чиновник получил 100 тысяч рублей за незаконную выдачу технических условий на примыкание к автомобильной дороге. На тот момент он занимал должность начальника профильного отдела.

Незаконные действия были выявлены и пресечены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативников УФСБ по Нижегородской области.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, за незаконные действия).

Фигуранта решением суда приговорили к трём годам лишения свободы условно и назначили ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

