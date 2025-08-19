Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Происшествия

Условный срок и штраф присудили экс-начальнику отдела ГУАД за взятку

21 августа 2025 10:19  [132] Происшествия
Условный срок и штраф получил бывший бывший начальник отдела ГУАД за взятку

В Нижнем Новгороде суд признал бывшего начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог ГУАД Нижегородской области виновным в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие установило, что в октябре 2023 года чиновник получил 100 тысяч рублей за незаконную выдачу технических условий на примыкание к автомобильной дороге. На тот момент он занимал должность начальника профильного отдела.

Незаконные действия были выявлены и пресечены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативников УФСБ по Нижегородской области.

Суд  признал его виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, за незаконные действия).

Фигуранта решением суда приговорили к трём годам лишения свободы условно и назначили ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области. 

Взятки Приговор Суд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных