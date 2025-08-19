Нижегородский роддом впервые провел роды в воде

Фото:
В родильном доме №4 Нижнего Новгорода впервые прошли роды в воде, сообщает медицинский портал "Стационар-пресс".
По данным источника, 27 августа 2025 года в теплой ванне на свет появилась девочка весом 4110 граммов. Это событие стало значимым этапом в развитии практики мягких родов в регионе.
Как объясняют врачи, пребывание в воде помогает женщине легче переносить первый период родов: расслабление снижает болевые ощущения и ускоряет раскрытие шейки матки. В таких условиях нет необходимости в эпидуральной анестезии или опиоидных препаратах. Кроме того, реже возникает необходимость в разрезе промежности, а риск разрывов сведен к минимуму.
Организатором мастер-класса для нижегородских медиков выступила известный российский акушер Екатерина Глок, мама восьми детей и последовательная противница традиционного положения "на спине" во время родов.
По имеющейся информации, для роженицы это был третий ребенок. Девочку сразу осмотрели неонатологи: врачи подтвердили отсутствие патологий. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что нижегородские пары все чаще выбирают формат партнерских родов.
